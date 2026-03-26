Nola oro sporco e documenti falsi | sequestro da 600mila euro a società compro oro

La Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato un’operazione a Nola, sequestrando beni e documenti. Sono stati emessi due decreti di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un totale di circa 600 mila euro. L’indagine riguarda una società che opera nel settore dei compro oro e si concentra su sospetti di utilizzo di oro “sporco” e di documenti falsi.

Operazione della Guardia di Finanza di Napoli a Nola, dove sono stati eseguiti due decreti di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore complessivo di circa 600mila euro. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di una società operante nel settore “compro oro” e del suo rappresentante legale, indagato per ricettazione, riciclaggio e infedele dichiarazione. L’attività investigativa trae origine da una verifica fiscale condotta dai finanzieri del Gruppo di Nola su una società con cinque sedi operative sul territorio. Gli accertamenti hanno portato alla luce una evasione fiscale superiore a 1,5 milioni di euro, facendo emergere un sistema illecito articolato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Nola, oro “sporco” e documenti falsi: sequestro da 600mila euro a società compro oro Articoli correlati Leggi anche: La provenienza dei gioielli dimostrata con documenti falsi: sequestro di beni per un “Compro oro” a Nola Thiene, strappa le collane d'oro alle anziane: incastrato dalle telecamere e dai compro oroUn arresto in un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Thiene, che hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un 50enne...