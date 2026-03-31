Venticinque imprese del settore moda nelle Marche rischiano di chiudere a causa della mancanza di reti di sicurezza che le avevano supportate negli anni passati. La situazione richiede interventi immediati per evitare il fallimento di queste attività. Attualmente, le aziende si trovano senza le risorse necessarie per continuare l’attività, aggravando così il quadro economico locale.

Le aziende della moda nelle Marche si trovano oggi senza le reti di sicurezza che avevano sostenuto il settore negli anni precedenti. La Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo segnala l’esaurimento dei giorni di sostegno previsti dal Fsba e chiede misure urgenti per evitare chiusure definitive. Il rischio concreto riguarda oltre 25 imprese nel solo Fermano che rischiano di fermare l’attività già ad aprile. La situazione richiede un intervento immediato perché molte realtà hanno consumato interamente il periodo di aiuto previsto, restando esposte a una fase complessa priva di strumenti adeguati. Non si tratta solo di numeri freddi, ma di tessere vitali dell’economia locale che rischiano di sciogliersi se non viene trovata una soluzione rapida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moda Marche: 25 imprese a rischio chiusura, serve aiuto urgente

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