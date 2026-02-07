Marche | trasporto pubblico a rischio Uil chiede piano urgente per le gare e teme perdita di controllo sul servizio

La Uil delle Marche lancia un nuovo appello alle istituzioni. Chiede un piano urgente per le gare di affidamento del servizio di trasporto pubblico, perché senza interventi rischiano di perdere il controllo e di compromettere la qualità del servizio per i cittadini. La situazione è critica e bisogna agire subito.

Il futuro del trasporto pubblico regionale nelle Marche è avvolto nell’incertezza, con la Uil che lancia un allarme pressante sulla necessità di definire con urgenza un piano per la gestione delle gare di affidamento del servizio, pena il rischio di un collasso del sistema e una penalizzazione per i cittadini. L’appello giunge da Sassoferrato, dove si è tenuta un’assemblea pre-congressuale del sindacato, e punta il dito contro una situazione che vede la regione chiamata a bandire nuove gare entro la fine del 2026, senza aver ancora affrontato le criticità strutturali di un modello considerato obsoleto e senza aver adeguatamente considerato le difficoltà economiche delle aziende di trasporto pubblico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

