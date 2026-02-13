Crisi imprese 2025 | +12mila fallimenti Marche e calzature colpite Analisi settori a rischio e possibili rimedi

Nel 2025, oltre 12.000 imprese italiane hanno chiuso i battenti, un aumento che ha colpito soprattutto le Marche e il settore calzaturiero. La crisi si è aggravata a causa della diminuzione della domanda e dei costi crescenti, spingendo molte aziende a fermare l’attività. In particolare, le aziende di moda e calzature della regione sono state tra le più vulnerabili, con tante imprese che hanno dovuto chiudere i loro stabilimenti.

Crisi d'Impresa: il 2025 segna un'accelerazione di fallimenti in commercio, edilizia e manifattura. Il 2025 si è chiuso con un saldo negativo per il tessuto imprenditoriale italiano, con un'ondata di crisi che ha colpito in particolare i settori del commercio, dell'edilizia e della manifattura. L'analisi dei dati nazionali, con un sulla regione Marche, rivela una situazione complessa, caratterizzata da fragilità settoriali e difficoltà di adattamento al contesto economico attuale. Un quadro che richiede interventi mirati e politiche di sostegno adeguate per evitare un ulteriore deterioramento del sistema produttivo.