Guerra e dazi Usa | rischio chiusura per le nostre imprese

Le imprese artigiane di Padova e Rovigo affrontano un rischio di chiusura a causa della crisi in Iran, che ha portato a un aumento dei costi di gas ed elettricità. La guerra e i dazi negli Stati Uniti contribuiscono a questa situazione, facendo salire le spese di materie prime. In un solo anno, le aziende potrebbero perdere migliaia di euro per questi aumenti.

La guerra in Iran rischia di costare alle imprese artigiane di Padova e Rovigo migliaia di euro in un solo anno, e solo per quanto riguarda il prezzo della materia prima gas ed elettricità. A fare una stima prudenziale dei costi è stato il consorzio Ape, il consorzio per l’acquisto di energia di Cna presente in 4 regioni italiane, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano e Trento, Piemonte Nord, Friuli Venezia Giulia, che associa migliaia di imprese artigiane. La simulazione ha riguardato tre tipologie tipiche gestite dal consorzio Ape: una piccola impresa metalmeccanica con 6 massimo 7 dipendenti e altrettante macchine a controllo numerico, una autocarrozzeria artigiana senza cabine di verniciatura a forno, uno studio di estetica con 3 massimo 4 dipendenti e altrettante cabine abbronzanti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Bloccati i dazi di Trump: "Ma le nostre imprese vivono nell’incertezza"ll blocco dei dazi deciso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti sull’impianto tariffario varato durante la presidenza di Donald Trump, e la immediata...

Dazi USA: Corte Suprema shock, miliardi a rischio rimborso. È guerra!Dazi americani: La Corte Suprema ribalta la strategia di Washington, apre la strada a ricorsi miliardari La Corte Suprema degli Stati Uniti ha...

$100+ Million Trader: His BEST Trading Strategy (Market Wizard)

Altri aggiornamenti su Guerra e dazi Usa rischio chiusura per...

Temi più discussi: Guerra in Iran e mercati Usa a rischio, ritorno di Trump al 'Taco Trade'?; Trump riapre la guerra dei dazi: indagine globale su Cina e Ue; Lo spumante Asti soffre per dazi Usa e Russia ma ora è boom in Cina: +55%; Usa, 24 Stati fanno causa a Trump per i nuovi dazi al 10%.

«Guerra e dazi Usa: rischio chiusura per le nostre imprese»A lanciare l'allarme è stato oggi Luca Montagnin presidente di Cna Padova e Rovigo. A partire dal secondo trimestre dell’anno, da aprile quindi, gli incrementi medi saranno per lo meno del +58% per l’ ... padovaoggi.it

Dazi Usa, Trump avvia procedura per nuove misure permanenti: nel mirino Ue, Cina e altri partnerTrump rilancia la guerra commerciale: al via indagini su Cina, UE e altri Paesi per introdurre nuovi dazi permanenti sulle importazioni negli Usa ... adnkronos.com

Nuovo appello del Papa per fermare la guerra in Medio Oriente. Durante l’Angelus, il pontefice ha rivolto un invito diretto ai responsabili del conflitto chiedendo un immediato cessate il fuoco e la riapertura di percorsi di dialogo. “A nome dei cristiani del Me facebook

MEDIO ORIENTE | Iran: "La guerra finirà quando saremo certi che non si ripeterà". Israele: "Non avvieremo colloqui diretti con Beirut nei prossimi giorni. Ci aspettiamo che il Libano compia passi seri per fermare Hezbollah". #ANSA x.com