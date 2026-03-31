Avete mai pensato che un barattolo di pelati possa diventare una bicicletta? O che una vecchia bottiglia di plastica possa trasformarsi in una caldissima felpa di pile? Non è magia, ma il risultato di un lavoro di squadra che parte proprio dalle nostre case e dalle nostre scuole: la raccolta differenziata. In classe quinta abbiamo imparato che nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Ogni volta che separiamo la carta dalla plastica, stiamo salvando un pezzetto di foresta o risparmiando gocce preziose di petrolio. I dati ci dicono che noi ragazzi siamo i veri "campioni" del riciclo: siamo spesso noi a ricordare ai grandi – che purtroppo talvolta non dimostrano grande sensibilità - in quale secchio gettare il cartone della pizza o il vasetto dello yogurt. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Missione Terra: i super poteri della raccolta differenziata

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