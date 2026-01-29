Fototrappole e controlli mirati | scatta il piano incivili della raccolta differenziata

Palazzo Vanvitelli si prepara a mettere in campo nuove misure contro chi non rispetta la raccolta differenziata. Fototrappole e controlli mirati saranno più frequenti nelle zone più a rischio. Il sindaco Antonio Somma e l’assessore Carlo Guadagno hanno lanciato un appello alla cittadinanza, invitando tutti a rispettare le regole. Chi viene sorpreso a scaricare rifiuti in modo illegale rischia sanzioni più severe e controlli più stringenti. La lotta all’inciviltà si fa concreta, con l’obiettivo di migliorare il decoro

Il sindaco Somma e l'assessore Guadagno: "Ciò che ancora non hanno capito queste persone che si credono più furbe degli altri è che rispettare le regole conviene a tutti" La chiamata all'impegno civico per la raccolta differenziata arriva, perentoria, da Palazzo Vanvitelli - dal sindaco Antonio Somma e dall'assessore all'Igiene Urbana Carlo Guadagno - ed è destinata, come anticamera all'attivazione di una serie di misure repressive, ai cosiddetti furbetti, ovvero a quella risicata minoranza che continua a deturpare il decoro della città non rispettando le regole del conferimento. "In questa battaglia di senso civico non permetteremo che qualche incivile possa averla vinta sulla stragrande maggioranza sana e virtuosa della comunità – dichiarano – Ciò che ancora non hanno capito queste persone che si credono più furbe degli altri è che rispettare le regole conviene a tutti: in primis perché il decoro della città non viene macchiato, in secondo luogo perché smaltire rifiuti non differenziati costa ed un costo che va a gravare sulla collettività, anche su chi conferisce in maniera difforme".

A Mercato San Severino parte un nuovo piano di controlli contro chi butta i rifiuti in modo illecito.

In occasione della giornata dedicata alla raccolta dell’indifferenziato a Francolise, si sono verificati diversi casi di conferimenti non conformi alle norme sulla raccolta differenziata.

