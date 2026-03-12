Raccolta del vetro e dei metalli sospesa | ecco come e quando cambia la raccolta differenziata

Domani la raccolta del vetro e dei metalli sarà sospesa perché gli impianti resteranno chiusi e non sarà possibile conferire i materiali. La sospensione riguarda esclusivamente la giornata di domani, e non sono previste altre interruzioni nel servizio di raccolta differenziata. I cittadini sono invitati a rispettare le indicazioni e a non lasciare i materiali in giro. Questa sospensione riguarda esclusivamente il vetro e i metalli.

Niente raccolta di vetro domani. Gli impianti resteranno chiusi e quindi non si potrà procedere alla raccolta, per impossibilità di conferimento negli impianti. La raccolta della plastica sarà invece effettuata regolarmente. Ad avvisare la cittadinanza sono Sea-Iseda. Sospesa, sabato 14 marzo, la.