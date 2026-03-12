I falsi addetti della Sangalli che tentano di entrare nelle case per consegnare sacchetti e contenitori della raccolta differenziata

Stamattina alcuni individui si sono presentati come dipendenti di Sangalli, tentando di entrare nelle abitazioni per consegnare sacchetti e contenitori destinati alla raccolta differenziata. Con un messaggio che annunciava il loro ruolo, chiedevano accesso alle case senza mostrare documenti o autorizzazioni ufficiali. La scena si è verificata in diverse zone della città, suscitando attenzione tra i residenti.

“Buongiorno, siamo gli addetti della Sangalli e dobbiamo entrare in casa per consegnarvi sacchetti e attrezzature per la raccolta differenziata”. Attenzione è una truffa. È successo a Monza e a mettere in allarme i cittadini è proprio l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti.Con un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

