A Garlasco si torna a parlare di un caso che ha attirato l’attenzione pubblica, con un nuovo episodio inquietante. L’avvocato coinvolto nel procedimento legale ha ricevuto minacce di morte dopo aver partecipato a un programma televisivo in cui ha commentato i dettagli sulla vicenda di Chiara Poggi. Per motivi di sicurezza, gli è stata assegnata una scorta.

Garlasco torna a far parlare di sé con un nuovo capitolo inquietante. L’avvocato Massimo Lovati ha ricevuto minacce di morte dopo essere apparso in televisione per commentare dettagli sulla morte di Chiara Poggi. Le intimidazioni, partite subito dopo il suo intervento sui presunti segni sulle palpebre della vittima, si sono protratte fino al sabato 28 marzo 2026. L’avvocato Fabrizio Gallo ha riferito che le telefonate anonime hanno spinto Lovati e il suo legale a rivolgersi ai carabinieri di Vigevano. Le forze dell’ordine hanno invitato i legali a prestare massima attenzione e hanno proposto l’ipotesi di una scorta personale. Anche l’avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha ricevuto intimidazioni simili e ha già presentato regolare denuncia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minacce all’avvocato: scorta per Lovati dopo le parole sul caso Poggi

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