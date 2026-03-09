Garlasco ferite su palpebre Chiara Poggi avvocato Lovati | Messaggio del killer legato a ricerche su computer - VIDEO

Un nuovo dettaglio emerge nel caso di Garlasco: Chiara Poggi presenta ferite alle palpebre. L’avvocato che assiste la famiglia ha dichiarato che il messaggio inviato dal presunto killer sarebbe collegato a ricerche effettuate su un computer. La sua interpretazione del gesto si concentra sulla volontà di impedire a Chiara di vedere qualcosa, affermando che “non doveva guardare”.

L’avvocato ha poi spiegato la propria interpretazione del gesto: “Non doveva guardare, non doveva guardare. Ecco perché ha delle ferite sulle palpebre: non doveva vedere quello che ha visto, che stava vedendo e che stava approfondendo. Per questo motivo è stata eliminata” In merito al delitto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

