A Garlasco, un avvocato è stato minacciato di morte dopo aver partecipato a una trasmissione televisiva in cui ha commentato i dettagli di un caso di cronaca datato 2002. L’episodio ha portato all’ipotesi di una possibile scorta per l’avvocato, che si trova ora al centro di un’indagine per le minacce ricevute.

Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica per un episodio di intimidazione che ha coinvolto l’avvocato Massimo Lovati, intervenuto nei giorni scorsi in televisione per commentare nuovi dettagli sul caso Chiara Poggi, la giovane trovata morta nel 2002. Secondo quanto riferito dall’avvocato Fabrizio Gallo durante una diretta di «Mattino 5» su Canale 5, Lovati avrebbe ricevuto una serie di minacce di morte subito dopo il suo intervento, scatenando preoccupazione tra i legali e le forze dell’ordine. Leggi anche: Garlasco, nuove rivelazioni sull’avvocato Massimo Lovati Le dichiarazioni in tv e le prime intimidazioni. L’avvocato Lovati,... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati minacciato di morte dopo le parole in tv: ipotesi scorta

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