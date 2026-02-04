Garlasco ex avvocato di Sempio Lovati | Stasi è innocente omicidio di Chiara Poggi a carico di organizzazione criminale - VIDEO

L’ex avvocato di Sempio Lovati rompe il silenzio e dice che la sua assistita, Sempio Lovati, è innocente. Secondo lui, l’omicidio di Chiara Poggi non sarebbe stato un caso isolato, ma legato a un’organizzazione criminale che avrebbe ingaggiato un sicario. Lovati mette in discussione anche la prova dello scontrino consegnato da Sempio, ritenendola senza peso nel caso. La sua versione apre nuovi dubbi sulla verità processuale, mentre si attende ancora una svolta nelle indagini.

