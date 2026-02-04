Garlasco ex avvocato di Sempio Lovati | Stasi è innocente omicidio di Chiara Poggi a carico di organizzazione criminale - VIDEO
L’ex avvocato di Sempio Lovati rompe il silenzio e dice che la sua assistita, Sempio Lovati, è innocente. Secondo lui, l’omicidio di Chiara Poggi non sarebbe stato un caso isolato, ma legato a un’organizzazione criminale che avrebbe ingaggiato un sicario. Lovati mette in discussione anche la prova dello scontrino consegnato da Sempio, ritenendola senza peso nel caso. La sua versione apre nuovi dubbi sulla verità processuale, mentre si attende ancora una svolta nelle indagini.
Lovati sostiene che l'assassino di Chiara Poggi è un sicario di un’organizzazione criminale e sottolinea l’irrilevanza dello scontrino consegnato da Sempio. Infine, conferma l’innocenza di Alberto Stasi, vittima di pressioni e minacce Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, è intervenut. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
