Milva l’ultima vera diva raccontata dalla figlia | Un talento assoluto ma Milano ha poca memoria

La figlia di Milva ha descritto la madre come un talento assoluto e molto colta, sottolineando che Milano ha poca memoria di lei. Milva, considerata un’ultima vera diva, ha avuto difficoltà a inserirsi nell’immaginario pop italiano, dominato fin dagli esordi da artiste come Vanoni, Mina e Cinquetti, che sono state riconosciute come le icone principali del panorama musicale nazionale.