Milva l’ultima vera diva raccontata dalla figlia | Un talento assoluto ma Milano ha poca memoria
La figlia di Milva ha descritto la madre come un talento assoluto e molto colta, sottolineando che Milano ha poca memoria di lei. Milva, considerata un’ultima vera diva, ha avuto difficoltà a inserirsi nell’immaginario pop italiano, dominato fin dagli esordi da artiste come Vanoni, Mina e Cinquetti, che sono state riconosciute come le icone principali del panorama musicale nazionale.
L’ultima diva, Milva, colta, coltissima. Eppure fatica ad entrare nell’immaginario “pop“ e colletivo di un’Italia che ha fatto da subito delle sue “rivali“, dalla Vanoni a Mina e Gigliola Cinquetti, icone indiscusse. Una voce scura e potente, con la sua inimitabile sensibilità interpretativa, ha segnato un’epoca nella storia della canzone e del teatro europeo. Una voce che manca. Da quel 23 aprile di cinque anni fa, il giorno della scomparsa di Maria Ilva Biolcati, morta per una neuropatologia, nata a Goro (Ferrara), ma “milanesissima per scelta”, come racconta la figlia Martina Corgnati. Docente universitaria, critico d’arte e autrice di un libro su sua madre uscito per la Nave di Teseo, “Milva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Articoli correlati
“Milva, l’ultima diva”: Milano ospita quattro appuntamenti in memoria della Pantera di Goro. Ecco quandoMilano, 24 marzo 2026 – Il 23 aprile di cinque anni fa se ne andava Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, icona della musica e dello spettacolo che,...
Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina, pagelle: Mariah Carey vera diva (10), Laura Pausini icona italiana (9)Dopo un lungo viaggio in giro per il mondo, la fiaccola olimpica è arrivata a Milano, dove resterà accesa al riparo dell’Arco...
Mina compie 86 anni, voce unica e vera diva della musica. La figlia Benedetta: “L’essere alieno più umano che io conosca”. Arriva un album inedito live del 1970Sull’onda della commozione generale per la scomparsa di Gino Paoli, Mina festeggia 86 anni circondata dall’affetto della sua famiglia e dai...