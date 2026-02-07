Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina pagelle | Mariah Carey vera diva 10 Laura Pausini icona italiana 9

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina si è svolta con grande entusiasmo. La fiaccola, arrivata da lontano, è stata accesa all’Arco della Pace, dove rimarrà fino alla fine dei giochi. La serata ha visto anche le esibizioni di grandi star, tra cui Mariah Carey e Laura Pausini, che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico presente.

Dopo un lungo viaggio in giro per il mondo, la fiaccola olimpica è arrivata a Milano, dove resterà accesso al riparo dell'Arco della Pace fino alla conclusione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ad aprire i giochi, come da tradizione, la grande cerimonia d'apertura. Il tema scelto dall'organizzazione è l' armonia, ma il grande show ha assunto la forma di un maestoso omaggio alla cultura e alla creatività italiana. Gli ospiti, però, erano internazionali: da Laura Pausini a Mariah Carey, i nostri voti ai momenti clou del grande evento.

