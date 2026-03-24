Milano, 24 marzo 2026 – Il 23 aprile di cinque anni fa se ne andava Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, icona della musica e dello spettacolo che, con la sua voce scura e potente e la sua inimitabile sensibilità interpretativa, ha segnato un’epoca nella storia della canzone e del teatro europeo. In occasione della ricorrenza, il capoluogo lombardo è pronto a omaggiare l’artista con il progetto “Milva, l’ultima diva”. Nello specifico la Fondazione INSULA FELIX ETS di Milva e Martina Corgnati -costituito come ente del terzo settore nel 2024 dalla figlia della cantante, la storica dell’arte Martina Corgnati - dedica tre serate, il 14, 21 e 28 aprile, e una giornata aperta, giovedì 23 aprile, anniversario della scomparsa, alla preziosa memoria della cantante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Milva, l’ultima diva”: Milano ospita quattro appuntamenti in memoria della Pantera di Goro. Ecco quando

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