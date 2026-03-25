Mina compie 86 anni, celebrata per la sua voce unica e riconosciuta come una vera diva della musica. La figlia ha commentato l’artista come “l’essere alieno più umano che io conosca”. In occasione del suo compleanno, viene annunciato l’uscita di un album inedito dal vivo registrato nel 1970. La cantante riceve numerosi messaggi di auguri da fan di tutto il mondo, mentre si diffonde il ricordo di Gino Paoli, scomparso di recente.

Sull’onda della commozione generale per la scomparsa di Gino Paoli, Mina festeggia 86 anni circondata dall’affetto della sua famiglia e dai numerosissimi messaggi arrivati dai fan, sparsi in tutto il mondo, “Buon compleanno all’essere alieno più umano che io conosca. Buon compleanno Madre adorata”, sono le parole affettuose che la figlia Benedetta Mazzini dedica sui suoi social alla madre Mina. E non è tutto. Per l’occasione uscirà il 24 aprile “Mina Live 1970”, un album dal vivo che raccoglie 8 brani registrati il 12 ottobre 1970 durante il recital “Cabaret” all’Auditorio Massimo della RSI – Radio Svizzera Italiana. Nella tracklist “Non credere”, “Sacumdì, sacumdà”, “Il cielo in una stanza”, “Io vivrò senza te”, “Vedrai, vedrai”, “La voce del silenzio”, “Yesterday” e “Il poeta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mina compie 86 anni, voce unica e vera diva della musica. La figlia Benedetta: “L’essere alieno più umano che io conosca”. Arriva un album inedito live del 1970

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Un talento così immenso che non ha mai avuto bisogno di mostrarsi per diventare leggenda. Tanti auguri a Mina che oggi compie 86 anni! #compleanno #mina #talento - facebook.com facebook

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