Meteo Pasqua 2026 dopo giorni di freddo e neve in arrivo il bel tempo | le previsioni di Giuliacci

Le previsioni meteo per la Pasqua 2026 indicano un cambiamento dalle condizioni di freddo, pioggia e neve degli ultimi giorni. Secondo il colonnello Mario Giuliacci, a partire dal Venerdì Santo si aspetta un aumento delle temperature e condizioni di tempo stabile, con le festività di domenica 5 e lunedì 6 aprile caratterizzate da cielo sereno e clima più mite.

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Dopo giorni di freddo, pioggia e neve ci attendono una Pasqua e Pasquetta, che quest'anno cadono di domenica 5 lunedì 6 aprile, bellissime, con bel tempo e rialzo delle temperature a partire dal venerdì Santo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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