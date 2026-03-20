Per Pasqua, le previsioni meteo indicano l’arrivo di pioggia e neve in diverse zone, con un calo delle temperature e condizioni di maltempo. Gli esperti segnalano che le perturbazioni porteranno precipitazioni diffuse e clima freddo, influenzando le giornate festive in molte regioni. La situazione meteorologica resta incerta, ma si prevedono condizioni avverse durante tutto il periodo pasquale.

La primavera tarda ad arrivare e le previsioni meteo in vista di Pasqua non sono rosee. Gli esperti riferiscono infatti che la Settimana Santa, per quel che riguarda il tempo, sarà piuttosto ballerina e dovrebbe essere fredda, con temperature più basse rispetto alle medie stagionali. Nei prossimi giorni, inoltre, diverse aree dell’Italia continueranno a essere colpite da piogge e nevicate. Previsioni meteo per Pasqua: il giudizio degli esperti In arrivo pioggia, nevicate e venti forti Maltempo, cosa aspettarsi nelle prossime ore Previsioni meteo per Pasqua: il giudizio degli esperti Pasqua 2026 sarà festeggiata domenica 5 aprile. Mancano quindi due settimane alla ricorrenza e i meteorologi non sanno in questo momento fornire con esattezza previsioni accurate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pioggia e neve in arrivo, nelle previsioni meteo per Pasqua rischio maltempo e freddo

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