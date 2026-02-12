Meteo Giuliacci blitz di freddo e neve | Perturbazioni in serie I giorni gelidi

L’Italia si prepara a vivere giorni di freddo intenso tra il 14 e il 17 febbraio. Secondo le previsioni di Giuliacci, una serie di perturbazioni porterà neve e temperature molto basse in molte regioni. Le prime nevicate stanno già facendo capolino nel Nord, e il gelo si farà sentire anche al Sud. Le strade si riempiranno di lastre di ghiaccio, e le scuole potrebbero decidere di chiudere in alcune zone. La neve potrebbe causare disagi e rallentamenti sui trasporti. Le autorità invitano a prestare attenzione alle condizioni

Un'intensa ondata di freddo è pronta a investire l'Italia tra il 14 e il 17 febbraio, portando un vero e proprio blitz di gelo e neve. Lo riportano le previsioni meteo del canale YouTube MeteoGiuliacci. In questi giorni le temperature subiranno un deciso calo e il maltempo si farà sentire con forza in molte regioni. La giornata più rilevante sembra essere quella del 16 febbraio, quando la neve potrebbe spingersi fino alle città di pianura del Nord, interessando Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto. Un ritorno dell'inverno più severo, con fiocchi che potrebbero imbiancare anche i centri urbani.

