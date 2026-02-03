Meteo inizio febbraio con pioggia e neve per una nuova ondata di freddo polare | le previsioni di Giuliacci

L’Italia si prepara a un inizio febbraio sotto il segno del maltempo. Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, tra il 3 e il 10 febbraio arriveranno quattro perturbazioni che portano pioggia e neve in molte zone del Paese. Il freddo polare si fa sentire, con condizioni meteo che renderanno difficile la vita quotidiana di molti italiani.

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Inizio del mese di febbraio con 4 perturbazioni in arrivo sull'Italia che tra il 3 e il 10 febbraio porteranno pioggia e neve su gran parte del Paese. Le regioni del Nord Ovest le più colpite".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

