Meta e Google sotto accusa | la sentenza sulla dipendenza che cambia le regole dei social
Una sentenza ha stabilito che Meta, con Facebook e Instagram, e Google, con YouTube, sono responsabili di aver progettato piattaforme che generano dipendenza. La decisione giudiziaria si basa sulla valutazione di un design che favorisce un uso prolungato e compulsivo di tali servizi online. La sentenza potrebbe influenzare le modalità di funzionamento di queste aziende e le future regolamentazioni nel settore digitale.
Meta (Facebook, Instagram) e Google (YouTube) sono state ritenute responsabili per un design che crea dipendenza. Una sentenza storica che sposta il focus dai contenuti agli algoritmi e apre nuovi scenari di responsabilità legale per le piattaforme digitali e l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Panorama.it
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