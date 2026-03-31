Meta e Google sotto accusa | la sentenza sulla dipendenza che cambia le regole dei social

Una sentenza ha stabilito che Meta, con Facebook e Instagram, e Google, con YouTube, sono responsabili di aver progettato piattaforme che generano dipendenza. La decisione giudiziaria si basa sulla valutazione di un design che favorisce un uso prolungato e compulsivo di tali servizi online. La sentenza potrebbe influenzare le modalità di funzionamento di queste aziende e le future regolamentazioni nel settore digitale.