Sentenza shock | Meta e Google responsabili della dipendenza da social tra i giovani

Una giuria di Los Angeles ha deciso che Meta e Google sono responsabili della dipendenza dai social media tra i giovani. La sentenza si basa su un procedimento legale in cui si è attribuito alle due aziende un ruolo diretto nel contribuire a questa problematica. La decisione potrebbe avere implicazioni sulle responsabilità delle aziende tecnologiche nel settore.

Una giuria di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google sono responsabili della dipendenza dai social media tra i giovani. La decisione arriva al termine di un processo avviato dalla denuncia di una giovane californiana, Kaley G.M., che ha accusato le piattaforme digitali di aver influito negativamente sulla sua salute mentale durante l’infanzia. Il caso: depressione e contenuti online Secondo la testimonianza della ventenne, YouTube (di proprietà Google) e Instagram (di proprietà Meta) avrebbero contribuito a generare depressione e pensieri suicidi. Il caso ha acceso i riflettori sul ruolo degli algoritmi e dei contenuti nella formazione del comportamento dei più giovani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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