i social creano dipendenza la sentenza contro meta e google

Una giuria di Los Angeles ha deciso che le piattaforme social creano dipendenza, riconoscendo un risarcimento a una donna che ha presentato una causa contro due aziende tecnologiche. La sentenza si basa sulla constatazione che i social influenzano il comportamento degli utenti in modo tale da generare dipendenza. La decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione legale verso gli effetti delle piattaforme digitali sulla salute mentale.

Il panico per i giovani con gli smartphone e l'elogio funebre dei libri. Leggere o guardare I social creano dipendenza, ha stabilito una giuria di Los Angeles, dando ragione – e risarcimento – a una giovane donna che ha fatto causa a Meta e a Google perché quando era piccola è diventata dipendente dai social media, danneggiandole la stabilità mentale. Meta, proprietaria di Instagram, Facebook, WhatsApp, e Google con YouTube, hanno, secondo il tribunale, intenzionalmente creato queste piattaforme che catturano attenzione, tempo, risorse emotive: a Kaley, così è conosciuta la donna, sono stati riconosciuti 3 milioni di dollari di risarcimento – un precedente che avrà moltissime implicazioni per le centinaia di casi simili che sono discussi nei tribunali americani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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