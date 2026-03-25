Dipendenza da social media Meta e Google responsabili | la storica sentenza

Una giuria di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google sono responsabili di aver contribuito alla dipendenza da social media. La sentenza si basa su accuse riguardanti pratiche che incentivano l'uso eccessivo delle piattaforme e la creazione di dipendenza tra gli utenti. La decisione rappresenta un momento significativo nel dibattito legale sulle responsabilità delle grandi aziende tecnologiche.

Una giuria di Los Angeles ha raggiunto nelle scorse ore una decisione storica, ritenendo Meta e Google responsabili dell'accusa secondo la quale i social media, tra cui Instagram e Youtube, sarebbero stati progettati con l'obiettivo di creare dipendenza nei minori: l'esito di questo processo potrebbe influenzare migliaia di cause simili mosse contro i colossi del web da genitori, procuratori generali e distretti scolastici, dal momento che circa la metà degli adolescenti americani, come riferito dal Pew Research Center, utilizza quotidianamente queste applicazioni. La vicenda ha origine dalla causa intentata dalla 20enne Kaley G.M. contro Meta, la società madre di Facebook e Instagram, e contro Alphabet, la società madre di Google e YouTube. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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