L’attesa cresce per la partita tra l’Argentina e la Zambia, che segnerà l’ultima presenza di Messi con la maglia della nazionale in occasione di un Mondiale. L’allenatore Scaloni ha deciso di schierare il giocatore più volte campione del mondo, in un match che rappresenta il suo addio alle competizioni mondiali. La partita si disputa in un contesto di grande attenzione da parte dei tifosi e dei media.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Lionel Messi scenderà in campo con la nazionale argentina in un amichevole contro lo Zambia martedì. Questa partita rappresenta un’importante occasione per i campioni del mondo, che si apprestano a difendere il loro titolo nel prossimo torneo mondiale. La sfida offrirà ai tifosi la possibilità di vedere il fenomeno del calcio in azione, mentre l’Argentina si prepara a un allenamento cruciale in vista delle competizioni ufficiali. Messi ha recentemente espresso la sua determinazione a continuare a rappresentare la sua nazione, un sentimento che ha galvanizzato i tifosi argentini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Messi in campo per l’Argentina: il grande addio al Mondiale di Scaloni.

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