Il selezionatore della nazionale ha dichiarato di fare tutto il possibile affinché il calciatore partecipi al prossimo torneo mondiale. Ha affermato che ritiene importante la presenza dell’atleta, anche se ha lasciato aperta la possibilità di ulteriori valutazioni. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e i tifosi, mentre la squadra si prepara per le prossime sfide ufficiali.

Pellegrino spiazza tutti: «Futuro? Io sono tranquillo. Ancora non so quanto tempo sarò a Parma». Le sue parole Mercato Inter, strada in salita per Palestra: i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato Kolo Muani sceglie la Juve come priorità: il PSG non punta più su di lui, mentre dall’estero arrivano proposte. Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Pato racconta: «Nello spogliatoio, alla mia destra, c’era Maldini. Di fronte a me, vedevo Kaká e Ronaldo. Era una squadra di leggende» Mercato Inter, strada in salita per Palestra: i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato Protti si racconta: «Da dieci mesi sono in lotta con questo avversario subdolo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Scaloni svela: «Messi al Mondiale? Farò tutto il possibile per assicurarmi che ci sia. Credo che lui debba esserci ma…»

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