Messi e Scaloni avrebbero chiesto all'Argentina di rinunciare alla Finalissima contro la Spagna

Messi e Scaloni avrebbero chiesto all'Argentina di non partecipare alla Finalissima contro la Spagna. La decisione sarebbe stata presa in seguito alle pressioni di entrambi, che avrebbero fatto riferimento a quanto accaduto nel 2018. La squadra argentina avrebbe quindi deciso di non accettare le proposte della UEFA, rinunciando alla competizione.

Dietro alla decisione dell'Argentina di tirarsi indietro ci sarebbero le pressioni di Messi e Scaloni che ricordano il precedente del 2018: hanno deciso di non accettare le proposte della UEFA. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La Finalissima diventa un caso: la Spagna non vuole giocare in Qatar, l’Argentina dice ‘no’ a MadridFinalissima nel caos: l’Argentina non vuole giocare a Madrid, la Spagna dice 'no' al Qatar dopo l’attacco di Israele e USA all'Iran. Argentina-Spagna a Doha, l’UEFA dura sulla Finalissima: “Solo speculazioni, nessuna sede alternativa”Il prossimo 27 marzo si dovrebbe giocare la finalissima tra Argentina e Spagna, in Qatar a Doha. Altri aggiornamenti su Messi e Scaloni avrebbero chiesto all... Argomenti discussi: Messi sarebbe dovuto tornare al Barcellona nel 2023? Un grave errore che per fortuna dei Blaugrana non si è mai verificato. Argentina, Messi si rimette a disposizione di Scaloni dopo aver saltato le ultime 2 partiteLionel Messi torna a rappresentare l'Argentina dopo aver saltato le ultime due partite: l'amichevole di sabato 11 contro il Venezuela e la gara conclusiva di qualificazione ai Mondiali contro ... tuttomercatoweb.com Argentina, Messi sul Mondiale: Scaloni vorrebbe che fossi lì in qualsiasi ruoloDai sogni d’infanzia al prossimo Mondiale dell’Argentina: le parole di Lionel Messi a ESPN. Lionel Messi torna a parlare ai microfoni di ESPN del prossimo Mondiale che potrebbe giocare con la maglia ... gianlucadimarzio.com