Argentina Scaloni si commuove per il grave infortunio di Panichelli
L’attaccante di origine argentina, che gioca in Francia, ha subito una rottura del legamento crociato durante una sessione di allenamento. La diagnosi è stata confermata da un esame medico e il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La notizia ha suscitato emozione tra i membri della squadra e il tecnico, che si sono mostrati visibilmente colpiti.
Brutte notizie per l’Argentina: l’attaccante dello Strasburgo Joaquin Panichelli, capocannoniere della Ligue 1, si è rotto il legamento crociato durante un allenamento. La notizia è stata commentata così in conferenza stampa dal ct Lionel Scaloni, visibilmente commosso: "È venuto persino al centro di allenamento dopo aver ricevuto i risultati, quando avrebbe potuto tranquillamente rimanere in albergo. Ha chiesto di parlare con noi; è stato un momento molto emozionante. Lui in particolare non se lo meritava. È un gran lavoratore. Gli ho detto che avrà un'altra possibilità, è una fonte di ispirazione". (X @DSports). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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