L’attaccante di origine argentina, che gioca in Francia, ha subito una rottura del legamento crociato durante una sessione di allenamento. La diagnosi è stata confermata da un esame medico e il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La notizia ha suscitato emozione tra i membri della squadra e il tecnico, che si sono mostrati visibilmente colpiti.

Brutte notizie per l’Argentina: l’attaccante dello Strasburgo Joaquin Panichelli, capocannoniere della Ligue 1, si è rotto il legamento crociato durante un allenamento. La notizia è stata commentata così in conferenza stampa dal ct Lionel Scaloni, visibilmente commosso: "È venuto persino al centro di allenamento dopo aver ricevuto i risultati, quando avrebbe potuto tranquillamente rimanere in albergo. Ha chiesto di parlare con noi; è stato un momento molto emozionante. Lui in particolare non se lo meritava. È un gran lavoratore. Gli ho detto che avrà un'altra possibilità, è una fonte di ispirazione". (X @DSports). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argentina, Scaloni si commuove per il grave infortunio di Panichelli

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