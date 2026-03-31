John McGinn ha dichiarato di essere rimasto “pietrificato” all’idea di non partecipare alla Coppa del Mondo con la Scozia a causa di un infortunio al ginocchio subito a gennaio. La sua condizione lo ha portato a valutare attentamente le possibilità di recupero e di confronto con lo staff medico. La sua assenza dal torneo è stata confermata nelle ultime settimane.

Breaking: John McGinn ha rivelato di essere “pietrificato” all’idea di saltare la Coppa del Mondo con la Scozia dopo aver subito un infortunio al ginocchio a gennaio. Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo della sconfitta dell’Aston Villa contro l’Everton, anche se ha evitato qualsiasi problema a lungo termine tornando in campo all’inizio di questo mese in Europa League. Il capitano del Villa ha segnato nelle partite consecutive contro Lille e West Ham prima della sosta per le nazionali, dove era titolare per la Scozia nella sconfitta per 1-0 contro il Giappone. Martedì la Scozia affronterà la Costa d’Avorio mentre si prepara a porre fine ai 28 anni di attesa per giocare la fase finale della Coppa del Mondo quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - McGinn era “pietrificato” all’idea di saltare la Coppa del Mondo a causa del suo infortunio al ginocchio

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