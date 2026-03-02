Lo staff medico del Real Madrid sta affrontando critiche dopo che Mbappé ha espresso insoddisfazione riguardo alla gestione del suo infortunio al ginocchio. La situazione si aggiunge alle preoccupazioni già emerse in altre squadre, sollevando dubbi sull’efficacia delle cure offerte. La questione riguarda direttamente il club, senza coinvolgere altri elementi o motivazioni.

As: non riesce a guarire dal 7 dicembre e ha giocato quando doveva restare fermo. Marca aggiunge che il giocatore avrebbe deciso di recarsi in Francia per un consulto più specifico. Pre Madrid 10122025 - Champions League Real Madrid-Manchester City foto PressinphotoImage Sport nella foto: Kylian Mbappe Non solo a Napoli, ma anche al Real Madrid si inizia a sospettare dell’efficienza dello staff medico. Ne è una prova Kylian Mbappé, che non riesce a risolvere un problema al ginocchio dopo un infortunio rimediato a inizio dicembre, e per questo avrebbe deciso di recarsi nei prossimi giorni in Francia per un ulteriore consulto. Kylian Mbappé vive da tempo una situazione un po’ complicata, trascinandosi alcuni problemi fisici che hanno ridotto il rendimento delle sue prestazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lo staff medico vacilla anche al Real Madrid: Mbappé non è soddisfatto della gestione del suo infortunio al ginocchio

