Castellanos l’ex Lazio svela | La mia idea di venire in Inghilterra era perché volevo essere in Premier nell’anno della Coppa del Mondo

Valentín Castellanos, ex attaccante della Lazio, ha spiegato che la decisione di trasferirsi in Inghilterra nel mercato di gennaio era motivata dal desiderio di giocare in Premier League e di partecipare ai Mondiali. Dopo aver lasciato la Lazio, si è unito al West Ham con l’obiettivo di cambiare rotta e affrontare nuove sfide nel calcio inglese.

