La stella del Barcellona Pedri sarà indisponibile per un mese a causa di un infortunio al tendine del ginocchio

Il centrocampista del Barcellona Pedri sarà indisponibile per circa un mese a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, confermato dopo la partita contro lo Slavia Praga. L’assenza del giocatore si protrae per un periodo di circa 30 giorni, influenzando la strategia della squadra nelle prossime settimane. La società e i tifosi sperano in un rapido recupero per Pedri, fondamentale nel settore di centrocampo.

2026-01-22 14:32:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Barcellona ha subito un duro colpo questa mattina quando è stato confermato che il centrocampista Pedri salterà il mese prossimo a causa di un infortunio al bicipite femorale riportato ieri sera contro lo Slavia Praga. Il nazionale spagnolo è stato sostituito al 61? della vittoria per 4-2 nella capitale ceca e i test di questa mattina alla Ciutat Esportiva hanno mostrato l’entità del danno. “I test condotti questa mattina hanno confermato che il giocatore della prima squadra Pedro González “Pedri” ha un infortunio al tendine del ginocchio destro, riportato ieri durante la partita contro lo Slavia Praga.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Nba, Jokic stop per infortunio al ginocchio: fermo un meseNikola Jokic dei Denver Nuggets sarà indisponibile per circa un mese a causa di un infortunio al ginocchio sinistro, subito durante la partita contro Miami Heat.

Leggi anche: Infortunio Vlahovic, il bollettino ufficiale: lesione di alto grado all’adduttore, c’è l’interessamento del tendine. Ultime

Mistero McLaren: la nuova F1 si vedrà solo ai test di Barcellona. Stella: «Sfruttiamo fino all'ultimo minuto. Papaya rules confermate, ma ci sarà qualche modifica»La McLaren, campione del mondo piloti e costruttori, riparte da zero nel 2026 con la MCL40: «Cambiano le regole ma noi siamo lo stesso gruppo vincente, Norris e Piastri liberi di lottare. Lo shakedown ... corriere.it

McLaren salta il primo giorno di test a Barcellona per affinare la MCL40Andrea Stella, Team Principal, ha spiegato che la priorità è «massimizzare il tempo per perfezionare la macchina prima di scendere in pista». Il team inizierà i test solo nella seconda o terza giornat ... it.blastingnews.com

F1: Stella 'lavoro enorme per nuove regole, McLaren non ancora pronta'. Nei test di Barcellona in pista solo dal secondo giorno #ANSAmotori #ANSA x.com

L’ex stella del Barcellona e della nazionale spagnola Gerard Pique dopo aver concretamente messo mani su calcio e tennis sembra propenso di idee anche per il basket. Secondo lo spagnolo infatti si potrebbe rendere la pallacanestro ancora più divertente i - facebook.com facebook