Mbappé sfida la NBA | dal calcio al basket un’audace provocazione sportiva
Durante un incontro tra membri della nazionale francese, un atleta noto per il calcio ha deciso di sfidare i compagni di squadra a una partita di basket. Lo spogliatoio si è trasformato temporaneamente in un campo da gioco, con l’atleta che ha lanciato una sfida ai presenti, coinvolgendo anche altri membri del team in una divertente dimostrazione di abilità tra sport diversi.
Lo spogliatoio della nazionale francese si è trasformato improvvisamente in una palestra di basket, dove Kylian Mbappé ha sfidato i limiti del proprio talento sportivo. Il campione del Real Madrid ha dimostrato padronanza tecnica con un palleggio fluido tra le gambe prima di segnare nel bidone, scatenando poi un’esultazione coreografica che sembra estranea al calcio tradizionale. L’evento non si ferma alla semplice esibizione: la stella spagnola ha lanciato una provocazione diretta verso il mondo americano, chiedendo scherzosamente se qualche franchigia NBA fosse disposta a offrirgli un contratto breve per dieci giorni durante questo finale di stagione regolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Basket - Serie "DR1» maschile. Scontro diretto a Pescia per Skywalkers. Oggi alle 18 la sfida con l’Audace a pari puntiArchiviata la vittoria di giovedì, nel derby interno contro Ottica Centro Visione Vela Viareggio, lo Skywalkers torna a giocare e lo fa oggi, alle...
Leggi anche: Basket su Sky e NOW dal 23 al 29 marzo: NBA, Eurolega e LBA, una settimana da non perdere
Leggi anche: Basket - serie "dr1» maschile. Terza sconfitta consecutiva per la Libertas. Pescia è più... Audace al "Palatagliate»