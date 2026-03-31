Mbappé sfida la NBA | dal calcio al basket un’audace provocazione sportiva

Durante un incontro tra membri della nazionale francese, un atleta noto per il calcio ha deciso di sfidare i compagni di squadra a una partita di basket. Lo spogliatoio si è trasformato temporaneamente in un campo da gioco, con l’atleta che ha lanciato una sfida ai presenti, coinvolgendo anche altri membri del team in una divertente dimostrazione di abilità tra sport diversi.