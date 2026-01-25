Basket - Serie DR1 maschile Scontro diretto a Pescia per Skywalkers Oggi alle 18 la sfida con l’Audace a pari punti

Oggi alle 18, Skywalkers affronta in trasferta la Cestistica Audace Pescia nella serie

Archiviata la vittoria di giovedì, nel derby interno contro Ottica Centro Visione Vela Viareggio, lo Skywalkers torna a giocare e lo fa oggi, alle 18, andando a far visita alla Cestistica Audace Pescia al "Palaborrelli". Uno scontro diretto, quello tra gli amaranto ed il roster pistoiese, entrambi in classifica a 22 punti, con i lucchesi che hanno una gara in meno, quella dell’ultima d’andata che recupereranno tra qualche settimana, il 26 febbraio, al "Palatagliate" con Calcinaia. Si preannuncia, quindi, una bella sfida con lo Skywalkers che, nonostante la lunga sosta natalizia, ha ripreso subito a giocare con la consueta grinta e voglia di far bene che ha permesso di arrivare a centrare le zone alte della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

