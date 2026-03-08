Basket - serie dr1 maschile Terza sconfitta consecutiva per la Libertas Pescia è più Audace al Palatagliate
Nel campionato di basket maschile, la squadra di casa ha subito la sua terza sconfitta consecutiva battendo Pescia al
Libertas 81 Audace Pescia 86 LIBERTAS LUCCA: L. Simonelli 3, Rattazzi 5, T. Morello 14, Donati 10, Russo 12, Fracassini 13, F. L. Simonelli 2, F. Morello 13, Guidi 5, Del Chiaro, Rivi 4, Galli. All.: Piochi. CESTISTICA AUDACE PESCIA: Ulivieri 4, Bigi 2, Fossetti, Ghera 12, Sodini 20, Ciervo 8, Zardo 10, Lucchesini ne, Chiappini, Enabulele 12, Niccolai 2, Pinzani 16. All.: Pellegrini. Arbitri: Carbocci di Cascina e Gallerini di Sesto Fiorentino. Note: parziali 24-25, 36-45, 48-58. LUCCA - Terza sconfitta consecutiva per la Libertas che, al "Palatagliate", cede il passo alla Cestistica Audace Pescia. I ragazzi di Piochi iniziano subito con un testa a testa, con Morello e Donati che trascinano il roster sul 24-25. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket - Serie "DR1» maschile. Scontro diretto a Pescia per Skywalkers. Oggi alle 18 la sfida con l’Audace a pari puntiArchiviata la vittoria di giovedì, nel derby interno contro Ottica Centro Visione Vela Viareggio, lo Skywalkers torna a giocare e lo fa oggi, alle...
Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas sconfitta a CampigliaStudio Arcadia Valdicornia 81 Libertas 77 STUDIO ARCADIA VALDICORNIA: Larini ne, H.
Tutto quello che riguarda Basket serie dr1 maschile Terza....
Temi più discussi: BASKET - DR1 MASCHILE. Libertas-Audace oggi alle 18.30. Piochi: Al riscatto; Basket - serie dr1 maschile Libertas | derby esterno oggi contro il Vela Piochi | Testa-coda insidioso guai distrarsi; Galli, obiettivo riscatto. Stasera debutta Franchini; Basket derby salvezza a Pisa tra il lanciato CUS e Carrara Legends in DR1.
Basket - serie dr1» maschile. Terza sconfitta consecutiva per la Libertas. Pescia è più... Audace al Palatagliate»Libertas 81 Audace Pescia 86 LIBERTAS LUCCA: L. Simonelli 3, Rattazzi 5, T. Morello 14, Donati 10, Russo 12, Fracassini 13, ... msn.com
Basket - Serie DR1» maschile: oggi alle 18.30. Libertas con Calcinaia. Piochi: Guai distrarsi»Match casalingo per la Libertas che, questo pomeriggio, alle 18.30, affronta, al Palatagliate, Calcinaia. I ragazzi di Piochi, forti ... lanazione.it
Masnago ricorda Sandro Galleani, leggenda del basket e uomo di grande umanità. - facebook.com facebook
Ferrari protagonista con 19 punti nella vittoria esterna della @VirtusBo sul campo del @basket_napoli Doppia cifra anche per Diarra, Morgan, Niang e Smailagic: nei padroni di casa il migliore Bolton (11 pts) #TuttoUnAltroSport @UnipolCorporate x.com