Basket su Sky e NOW dal 23 al 29 marzo | NBA Eurolega e LBA una settimana da non perdere

Otto partite NBA con Fontecchio, Flagg e il derby Gilgeous-Alexander vs Brunson. L’ultima double round di Eurolega con il derby Milano-Virtus. In LBA Varese-Tortona e Udine-Milano Dal 23 al 29 marzo Sky Sport e NOW offrono una settimana di basket a 360 gradi: otto partite di NBA regular season, la doppia giornata conclusiva di Eurolega e due big match della Serie A Unipol. Non c’è giorno senza pallacanestro di alto livello su Sky Sport Basket. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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