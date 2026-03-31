Nella notte tra il 29 e il 30 marzo, in piazza Amendola a Battipaglia, si è verificata una rissa tra giovani. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sulle cause dello scontro. Nessuno è rimasto ferito gravemente durante l'episodio.

Sull'episodio potrebbero presto partire le indagini, magari attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza comunali, a Battipaglia Rissa a Battipaglia tra giovani. L'episodio risale alla notte tra il 29 e il 30 marzo scorso, in piazza Amendola. Stando a una prima ricostruzione, una decina di giovani avrebbero discusso per poi dare inizio a una colluttazione reciproca, tra urla, spintoni, calci e pugni. Il frastuono ha attirato molti dei residenti, svegliati nel cuore della notte. Chi ha partecipato alla violenza è poi riuscito a fuggire in pochi minuti, prima dell'arrivo delle pattuglie dei carabinieri. Al momento non risultano feriti che abbiano fatto ricorso alle cure del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Maxi rissa tra giovani in piena notte: indagano le forze dell'ordine

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