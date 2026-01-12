Siena è allarme per le bande di giovani Salicotto | calci ai portoni arrivano le forze dell’ordine

A Siena si registra un aumento di comportamenti vandalici da parte di giovani, in particolare nel quartiere Salicotto. Piccoli gruppi si dedicano a danneggiare portoni e altri beni pubblici e privati, generando preoccupazione tra la comunità. Le autorità sono intervenute per contenere gli episodi e mantenere la sicurezza nel centro storico.

Siena, 12 gennaio 2025 – Maranza. Comunque sia micro-gruppi di giovanissimi che commettono eccessi e si divertono a rovinare i beni pubblici e anche quelli dei privati cittadini. Più semplicemente, a dare noia sfasciando. C’è stato un nuovo episodio ieri notte, sempre nei giardini di Salicotto che, ormai da anni, salgono periodicamente alla ribalta della cronaca proprio per la maleducazione e il comportamento incivile-provocatorio delle gang di ragazzini. Saranno i carabinieri, intervenuti sul posto con gli uomini del Radiomobile, a chiarire cosa è avvenuto. Gli accertamenti delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Siena, è allarme per le bande di giovani. Salicotto: calci ai portoni, arrivano le forze dell’ordine Leggi anche: Fiumicino, tre bombe carta in poche ore: allarme in via Magri, arrivano le forze dell’ordine Leggi anche: Fiumicino, tre bombe carta in poche ore: allarme in via Magro, arrivano le forze dell’ordine Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Siena, è allarme per le bande di giovani. Salicotto: calci ai portoni, arrivano le forze dell’ordine - Il priore della Torre: “Segnalazioni e collaborazione con le forze dell’ordine” ... lanazione.it

Un boato alle 3.42 di oggi hanno fatto svegliare di soprassalto i residenti della zona Retrostazione facendo scattare l'allarme al Monte Paschi di Siena di via Lanino. I malviventi si sono allontanati con il bottino imboccando la strada contromano: in corso le ind - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.