Nella serata di ieri, a Torino, alcuni gruppi di giovani e le forze dell’ordine si sono affrontati in diverse parti del centro città. La polizia ha fermato due persone e ne ha segnalate altre tre alle autorità. La situazione è rimasta tesa per alcune ore prima che le forze dell’ordine riuscissero a riportare la calma.

A Torino, nella serata di ieri, sono esplosi scontri tra forze dell’ordine e gruppi di giovani in diverse zone del centro città, con un bilancio di almeno due persone fermate e tre segnalate alle autorità. L’episodio è iniziato intorno alle 21.30 in via Nizza, nei pressi di un noto snodo commerciale e sociale, dove si era radunata una folta schiera di persone, in gran parte minorenni. Le tensioni sono salite rapidamente dopo che alcuni giovani hanno lanciato oggetti contro i militari della polizia, che hanno risposto con l’impiego di manganelli e lacrime. La situazione è degenerata in pochi minuti, con la polizia costretta a schierare mezzi antiprotesta per ripristinare l’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontri a Torino: due fermati e tre segnalati dopo scontro tra forze dell’ordine e gruppi di giovani

Approfondimenti su Torino Scontri

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Corteo Pro-Pal a Torino: scontri con le forze dell’ordine in piazza Carignano

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a Torino; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Scontri dopo il corteo per Askatasuna: bombe carta, cassonetti in fiamme, a fuoco un blindato della polizia.

Askatasuna, Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri. Almeno due arrestati e tre denunciatiLa guerriglia urbana per Askatasuna infiamma Torino e la politica. A sfilare in una città blindata circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav. Cassonetti ... ilmessaggero.it

Scontri Torino, almeno due arrestati e tre denunciatiSono almeno due le persone arrestate ieri a Torino e portate in carcere per gli scontri avvenuti nel corso della manifestazione pro Askatasuna. Uno è un giovane residente nel capoluogo piemontese. (AN ... ansa.it

Il poliziotto pestato negli scontri a Torino: “Accerchiato e picchiato dai blak bloc, ho avuto paura” x.com

Momenti di tensione a Torino durante il corteo per Askatasuna, dove un agente di polizia è rimasto ferito negli scontri. Il poliziotto è stato accerchiato e colpito mentre si trovava a terra, con pugni, calci e martellate. Sull’episodio è intervenuta la presidente del C - facebook.com facebook