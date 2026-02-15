Non risponde in casa lo trovano morto | indagano le forze dell' ordine

Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto nella sua casa a Nocera Superiore, e le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo. La polizia ha scoperto il corpo pochi giorni fa, quando nessuno rispondeva alle chiamate e alle visite dei familiari. La scena lasciava supporre che qualcosa di grave fosse accaduto, ma i dettagli sono ancora sconosciuti.

Le forze dell'ordine stanno indagando sul decesso di un uomo, di circa 60 anni, trovato morto a Nocera Superiore, giorni fa, all'interno della propria abitazione. La scoperta è stata fatta in via Vincenzo Russo. I soccorsi sono stati allertati dopo che l'uomo non aveva dato alcuna risposta a diversi tentativi di chiamata. Lo stesso era accaduto quando chi, preoccupato della situazione, era giunto fin sull'uscio di casa. Senza ottenere risposta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di rito. Non è escluso un malore.