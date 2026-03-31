Maxi lavori a Marina di Massa nuove tubazioni dell’acqua | in 2mila senza acqua

Da oggi fino a giovedì, molte zone di Marina di Massa saranno interessate da un intervento sulla rete idrica realizzato da Gaia. Le operazioni comportano la sostituzione di nuove tubazioni dell’acqua e provocheranno l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile per circa 2.000 utenze. L’intervento riguarda diverse aree del mare e si protrarrà per alcuni giorni.

Marina di Massa (Massa Carrara), 31 marzo 2026 – Nuove tubazioni dell’acqua a Marina di Massa. Da oggi a giovedì molte zone del mare saranno interessate da un importante intervento sulla rete idrica da parte di Gaia, con interruzioni dell’acqua potabile. Circa duemila gli utenti interessati. Il primo intervento è previsto a Ronchi-Poveromo. Dalle 8.30 di stamani fino alle 16, infatti, per il collegamento di una nuova tubazione, viene sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nelle vie Verdi e Donizetti nel tratto dal fosso Poveromo al fosso Magliano; sul lungomare sempre nel tratto da fosso Poveromo a fosso Magliano; in viale della Repubblica... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi lavori a Marina di Massa, nuove tubazioni dell’acqua: in 2mila senza acqua Articoli correlati Lavori sulla rete idrica: Marina di Pisa senz'acquaAcque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, giovedì 5 febbraio, dalle ore 9 alle 15, sarà necessario sospendere l’erogazione... Leggi anche: Stop all’acqua per lavori urgenti: alla riapertura possibile acqua torbida Victoria Beckham volto dell’acqua minerale made in MassaMassa, 11 marzo 2026 – Dalle passerelle della moda internazionale alle sorgenti delle Alpi Apuane.