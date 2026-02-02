Lavori sulla rete idrica | Marina di Pisa senz' acqua

Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa. Da giovedì mattina, dalle 9 alle 15, l’acqua si interrompe nelle vie Ordine di Santo Stefano e Gusmari, tra le vie Gusmari e Masca. La sospensione riguarda solo questa zona e serve per permettere interventi di manutenzione. Gli abitanti devono fare scorte d’acqua e prepararsi a eventuali disagi. La comunicazione arriva da Acque, che si scusa per il disagio e invita a seguire gli aggiornamenti.

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, giovedì 5 febbraio, dalle ore 9 alle 15, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica nelle seguenti vie a Marina di Pisa: Ordine di Santo Stefano (nel tratto compreso tra le vie Gusmari e Masca), Gusmari (nel tratto compreso.

