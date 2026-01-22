Stop all’acqua per lavori urgenti | alla riapertura possibile acqua torbida

Il Comune di Santa Maria a Vico comunica che venerdì 23 gennaio 2026 sarà sospeso il servizio idrico per lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta. Durante la ripresa dell’erogazione potrebbe verificarsi acqua torbida, situazione temporanea legata ai lavori in corso. Si consiglia di pianificare di conseguenza l’uso dell’acqua e di prestare attenzione alle eventuali variazioni del servizio.

Disagi temporanei in vista per alcune zone del territorio comunale. Il Comune di Santa Maria a Vico ha reso noto che venerdì 23 gennaio 2026 è programmata una interruzione del servizio idrico a causa di lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica comunale.🔗 Leggi su Casertanews.it

