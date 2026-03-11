Victoria Beckham volto dell’acqua minerale made in Massa

Victoria Beckham è stata scelta come volto di un’acqua minerale prodotta a Massa. La cantante e stilista britannica ha partecipato a una campagna pubblicitaria che mette in evidenza il prodotto locale, realizzato nelle sorgenti delle Alpi Apuane. La collaborazione è stata annunciata ufficialmente il 11 marzo 2026.

Massa, 11 marzo 2026 – Dalle passerelle della moda internazionale alle sorgenti delle Alpi Apuane. Il nome è di quelli che accendono subito i riflettori: Victoria Beckham. La stilista britannica sarà il volto di Fonteviva per il prossimo anno, aprendo per l' acqua minerale di Massa una nuova fase di visibilità e crescita sui mercati internazionali. La scelta sarebbe maturata durante la Paris Fashion Week, uno degli appuntamenti più seguiti del calendario della moda mondiale. Un incontro che segna per il marchio apuano un passaggio strategico: rafforzare il proprio posizionamento nel segmento premium e consolidare la presenza sui mercati esteri.