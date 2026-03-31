Marco Fusinato in mostra al Pac Dai rumori al flusso di immagini

Al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea si apre la prima grande monografica europea dedicata a Marco Fusinato, artista e musicista nato nel 1964. La mostra si concentra sulla sua ricerca che combina rumori e flussi di immagini, evidenziando il suo approccio sperimentale e innovativo nel panorama dell’arte contemporanea. La rassegna intende offrire una panoramica completa sul suo lavoro e sulle sue evoluzioni artistiche.

Spazio di ricerca, sperimentazione. Ancora una volta il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, conferma la sua vocazione presentando la prima grande monografica europea di Marco Fusinato (1964), artista e musicista tra le voci più originali e innovative del panorama artistico internazionale. L’esposizione, che fa parte della settimana della Milano Art Week, segna il ritorno in Italia dell’artista che ha rappresentato l’Australia alla 59ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia nel 2022. ‘The Only True Anarchy is That of Power’, il titolo della mostra (da oggi sino al 7 giugno) è a cura di Diego Sileo. Presenta alcuni tra i progetti più significativi sviluppati da Fusinato negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marco Fusinato in mostra al Pac. Dai rumori al flusso di immagini Articoli correlati Leggi anche: Art week, Marco Fusinato al Pac. E i musei fanno più 4% nel 2025 Cantieri culturali, inaugurata la mostra fotografica "Immagini dai lager. Per non dimenticare"Nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune di Palermo per la Giornata della Memoria, questa mattina nello Spazio Zac dei Cantieri culturali... Nonluogo: la mostra di Marco Curatolo al Villaggio GlobaleCosa: Nonluogo, un’esposizione di 15 manifesti, scritti e poesie ispirati al pensiero di Marc Augé.