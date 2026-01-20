Art week Marco Fusinato al Pac E i musei fanno più 4% nel 2025

L’Art Week, in programma dal 13 al 19 aprile, si apre con la mostra di Marco Fusinato al PAC Padiglione di Arte Contemporanea. L’esposizione rappresenta la prima monografica europea dell’artista, riconosciuto come una delle figure più innovative nel panorama contemporaneo. Nel frattempo, i musei italiani prevedono un aumento del 4% delle visite nel 2025, segnalando un crescente interesse per il settore culturale.

Si preannuncia effervescente l’ Art week, dal 13 al 19 aprile. Sarà inaugurata al PAC Padiglione di arte contemporanea, la prima monografica europea di Marco Fusinato (nella foto), artista e musicista ritenuto tra i più innovativi della scena contemporanea internazionale. L’evento rientra nel palinsesto che precede e affianca Miart (dal 17 al 19 aprile). La monografica dell’australiano Marco Fusinato, dal titolo The Only True Anarchy Is That of Power, curata da Diego Sileo, proporrà una selezione di opere fra le quali Desastres, opera-performance presentata alla Biennale nel 2022. L’assessore Tommaso Sacchi ha annunciato una call per partecipare al programma (sino al 2 marzo) e i dati sui musei civici: "Un +4%, con 1,7 milioni di visitatori nel 2025". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

