Cantieri culturali inaugurata la mostra fotografica Immagini dai lager Per non dimenticare

Da palermotoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito delle iniziative del Comune di Palermo in occasione della Giornata della Memoria, è stata inaugurata presso lo Spazio Zac dei Cantieri culturali alla Zisa la mostra fotografica di Leone Zingales, intitolata

