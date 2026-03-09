Dal 20 al 22 marzo 2026, al Villaggio Globale nell’Ex Mattatoio di Roma, si tiene la mostra Nonluogo di Marco Curatolo. L’esposizione presenta 15 manifesti, scritti e poesie ispirati alle teorie di Marc Augé. La rassegna si svolge in un unico luogo e in un periodo di tre giorni.

Cosa: Nonluogo, un’esposizione di 15 manifesti, scritti e poesie ispirati al pensiero di Marc Augé.. Dove e Quando: Roma, Villaggio Globale (Ex Mattatoio), dal 20 al 22 marzo 2026.. Perché: Per riflettere sulla perdita di identità e sulle relazioni interpersonali nella metropoli moderna.. L’arte contemporanea torna a interrogarsi sugli spazi che abitiamo e, soprattutto, su come questi spazi trasformino la nostra percezione dell’altro e di noi stessi. Presso il Villaggio Globale, nell’affascinante cornice dell’Ex Mattatoio a Testaccio, approda la mostra Nonluogo dell’artista Marco Curatolo. Un progetto visivo e letterario che prende le mosse dalle celebri tesi dell’antropologo francese Marc Augé per tradurle in un linguaggio estetico graffiante e riflessivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Nonluogo: la mostra di Marco Curatolo al Villaggio Globale

