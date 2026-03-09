Nonluogo | la mostra di Marco Curatolo al Villaggio Globale
Dal 20 al 22 marzo 2026, al Villaggio Globale nell’Ex Mattatoio di Roma, si tiene la mostra Nonluogo di Marco Curatolo. L’esposizione presenta 15 manifesti, scritti e poesie ispirati alle teorie di Marc Augé. La rassegna si svolge in un unico luogo e in un periodo di tre giorni.
Cosa: Nonluogo, un’esposizione di 15 manifesti, scritti e poesie ispirati al pensiero di Marc Augé.. Dove e Quando: Roma, Villaggio Globale (Ex Mattatoio), dal 20 al 22 marzo 2026.. Perché: Per riflettere sulla perdita di identità e sulle relazioni interpersonali nella metropoli moderna.. L’arte contemporanea torna a interrogarsi sugli spazi che abitiamo e, soprattutto, su come questi spazi trasformino la nostra percezione dell’altro e di noi stessi. Presso il Villaggio Globale, nell’affascinante cornice dell’Ex Mattatoio a Testaccio, approda la mostra Nonluogo dell’artista Marco Curatolo. Un progetto visivo e letterario che prende le mosse dalle celebri tesi dell’antropologo francese Marc Augé per tradurle in un linguaggio estetico graffiante e riflessivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Articoli correlati
"Porta nuova: la rinascita di palermo": in mostra al Centro d’arte Raffaello un nuovo capitolo del racconto di Marco Favata“Porta Nuova: la rinascita di Palermo” è il titolo dell’opera più recente di Marco Favata, tra i talenti pittorici contemporanei maggiormente...
Leggi anche: Il sabato del villaggio globale è finito. E i confini non ci proteggono più