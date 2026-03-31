Manfredonia Famiano | Troppi punti persi in trasferta è il nostro vero punto debole

In una dichiarazione recente, un allenatore della squadra di Manfredonia ha evidenziato come i troppi punti lasciati in trasferta rappresentino il lato più debole del team. Ha sottolineato che le partite fuori casa sono state spesso decisive nel determinare i risultati finali, influenzando la classifica. La squadra si prepara ora a migliorare la propria performance in trasferta per affrontare le prossime sfide.

"Non ce l'aspettavamo, il Gravina era messo bene in campo. Si tratta di una squadra che ha vinto 5 delle ultime 7" dice il direttore. "In questa fase di stagione i dettagli fanno la differenza, tutto può andare bene come tutto può andare storto. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro calcio e metterci un pò di cattiveria." concludendo che "Per la salvezza ci vogliono 42 punti. Il nostro punto debole sono le trasferte, bisogna migliorare". Chiude l'intervento dicendo che per Carullo "Sono escluse fratture, potrebbe esserci qualcosa a livello tendineo, speriamo di riaverlo presto". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Famiano: “Troppi punti persi in trasferta, è il nostro vero punto debole” Articoli correlati Di Lorenzo: “Ci tenevamo a vincere, persi troppi punti per strada”Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo la sconfitta contro il Chelsea al Maradona, che ha... Manfredonia, Famiano: “Mancata cattiveria. Preoccupati per Carullo”Non trova scuse Pietro Famiano, che oggi ha sostituito Pezzella in panchina (giovedì a Foggia sarà out anche lui per squalifica) per la sconfitta... Dimissioni e referendum nascondono il vero punto debole del governo Meloni: la cultura magmatica di partenzaNella temperie politica del momento, distratti dai casi Delmastro, Santanchè and co.